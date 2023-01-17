Хоробрых (Яблонская) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых (Яблонская) Марина Николаевна

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

17.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1977

Отец: Яблонский Николай Николаевич

Мать: Яблонская Светлана Васильевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.09.1996

Сын: Хоробрых Кирилл Витальевич

Отец ребёнка: Хоробрых Виталий Викторович

Рождение ребёнка
07.06.1998

Дочь: Хоробрых Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Хоробрых Виталий Викторович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.06.1998

Дочь: Хоробрых Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Хоробрых Виталий Викторович

Рождение ребёнка
22.01.2008

Сын: Хоробрых Илья Витальевич

Отец ребёнка: Глебов Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
08.10.2014

Дочь: Хоробрых Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Пеньков Сергей Владимирович

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