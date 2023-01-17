Хоробрых (Яблонская) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1977
Рождение ребёнка
16.09.1996
Сын: Хоробрых Кирилл Витальевич
Отец ребёнка: Хоробрых Виталий Викторович
Рождение ребёнка
07.06.1998
Дочь: Хоробрых Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Хоробрых Виталий Викторович
Рождение ребёнка
07.06.1998
Дочь: Хоробрых Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Хоробрых Виталий Викторович
Рождение ребёнка
22.01.2008
Отец ребёнка: Глебов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
08.10.2014
Дочь: Хоробрых Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Пеньков Сергей Владимирович