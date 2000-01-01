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Чередов Яков Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

04.07.1727 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Чередов Александр Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Чередов Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Чередов Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Чередова Татьяна

Рождение ребёнка
После 1701

Сын: Чередов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Чередова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
04.07.1727 ст.
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