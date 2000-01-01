Чередов Яков Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти04.07.1727 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Чередов Александр Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Чередов Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Чередов Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Чередова Татьяна
Рождение ребёнка
После 1701
Мать ребёнка: Чередова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
04.07.1727 ст.