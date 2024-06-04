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Трегубов Григорий Савинов

Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Трегубов Сава Никитин

Мать: Трегубова Анна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Трегубов Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Трегубов Гаврило Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Трегубов Филимон Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Трегубов Арефий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Трегубов Ефрем Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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