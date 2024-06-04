Трегубов Григорий Савинов
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Трегубов Сава Никитин
Мать: Трегубова Анна Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Трегубов Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Трегубов Гаврило Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Трегубов Филимон Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Трегубов Арефий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762