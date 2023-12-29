Алмасов Косьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1835
Рождение ребёнка
13.02.1838
Дочь: (Алмасова) Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Алмасова) Анисья Космина
Мать ребёнка: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова