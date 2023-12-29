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Алмасов Косьма Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1835

Жена: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова

Рождение ребёнка
13.02.1838

Дочь: (Алмасова) Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Алмасова) Анисья Космина

Мать ребёнка: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова

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