Дружкова (Долгова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1922
Дата смерти27.01.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922
Отец: Долгов Иван Васильевич
Мать: Долгова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
09.01.1947
Рождение ребёнка
16.01.1949
Рождение ребёнка
12.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружков Виктор
Смерть
27.01.2006