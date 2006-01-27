Дружкова (Долгова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружкова (Долгова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1922

Дата смерти

27.01.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922

Отец: Долгов Иван Васильевич

Мать: Долгова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
09.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружков Виктор

Рождение ребёнка
16.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружков Виктор

Рождение ребёнка
12.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружков Виктор

Смерть
27.01.2006
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