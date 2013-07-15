Новосёлов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1950
Дата смерти15.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1973
Дочь: Молоткова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Новосёлова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1982
Дочь: Новосёлова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Новосёлова Галина Васильевна
Смерть
15.07.2013