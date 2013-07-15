Новосёлов Владимир Алексеевич 23.12.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1950

Дата смерти

15.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1950

Отец: Новосёлов Алексей Андреевич

Мать: Новосёлова Эмилия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1973

Дочь: Молоткова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Новосёлова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1982

Дочь: Новосёлова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Новосёлова Галина Васильевна

Смерть
15.07.2013

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