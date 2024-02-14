(Маторина) Татьяна
Место рожденияНовобелокатай
Дата рождения08.04.197
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.197
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности