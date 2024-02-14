(Маторина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маторина) Татьяна

Место рождения

Новобелокатай

Дата рождения

08.04.197

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.197

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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