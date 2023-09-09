Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1936

Отец: Генаралов Петр

Мать: Генералова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кононенко Василий Мефодьевич

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Кононенко Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Кононенко Василий Мефодьевич

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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