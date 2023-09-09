Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1936
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1936
Отец: Генаралов Петр
Мать: Генералова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кононенко Василий Мефодьевич
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Кононенко Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Кононенко Василий Мефодьевич
Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область