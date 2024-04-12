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Корней Никитин

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Никита Кузьмин

Мать: Екатерина Никифорова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрена Корнеева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агриппина Корнеева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Корнеев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Павел Корнеев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Архип Корнеев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
09.03.1833

Дочь: Дарья Корнеева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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