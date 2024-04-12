Корней Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Никита Кузьмин
Мать: Екатерина Никифорова
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрена Корнеева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агриппина Корнеева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Корнеев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Павел Корнеев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Архип Корнеев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
09.03.1833
Дочь: Дарья Корнеева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно