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Иван Дмитриевич

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

До 1662 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1690 г.р.

Дети

Около 1711 г.р.
Около 1712 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1706 и 1711

Жена: Мавра Анисимовна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Мавра Анисимовна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Анисимовна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1719

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