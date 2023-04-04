Хаськович (Гельштейн) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаськович (Гельштейн) Мария

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гельштейн Мендель (Марк)

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаськович Лев

Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Хаськович Леонид

Отец ребёнка: Хаськович Лев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1935

Сын: Хаськович Феликс

Отец ребёнка: Хаськович Лев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Хаськович Владимир

Отец ребёнка: Хаськович Лев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва

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