Хаськович (Гельштейн) Мария
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гельштейн Мендель (Марк)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаськович Лев
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Хаськович Леонид
Отец ребёнка: Хаськович Лев
Рождение ребёнка
23.12.1935
Сын: Хаськович Феликс
Отец ребёнка: Хаськович Лев
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Хаськович Владимир
Отец ребёнка: Хаськович Лев
Смерть
1986