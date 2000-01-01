Есакова Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти14.09.1787 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Есаков Василий Максимович
Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1787 ст.