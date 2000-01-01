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Есакова Ксения Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

14.09.1787 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Есаков Василий Максимович

Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Есаков Иван Максимович

Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Есаков Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Есаков Максим Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Максим Данилович

Смерть
14.09.1787 ст.
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