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(Kunz) Elisabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1778

Дата смерти

27.05.1783

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1778

Отец: Kunz Joh. Adam

Мать: Maria Eva

Смерть
27.05.1783
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