Сабылин Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабылин Егор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Сабылин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сабылин Андрей Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Михайло-Овсянка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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