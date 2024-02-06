Сабылин Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Сабылин Степан
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Михайло-Овсянка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно