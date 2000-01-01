Crawshay George John
Место рожденияGateshead, Durham, England
Дата рождения25.12.1859
Дата смертиМежду ?.01.1870 и ?.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1859
Отец: Crawshay Edmond
Мать: Crawshay Mary Jane
Gateshead, Durham, England
Крещение
09.05.1860
Gateshead, Durham, England
Место жительства
1861
Bensham Hall, Gateshead, Durham, England
Смерть
Между ?.01.1870 и ?.03.1870
Gateshead, Durham, England