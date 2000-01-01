Crawshay George John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Crawshay George John

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Место рождения

Gateshead, Durham, England

Дата рождения

25.12.1859

Дата смерти

Между ?.01.1870 и ?.03.1870

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1859

Отец: Crawshay Edmond

Мать: Crawshay Mary Jane

Gateshead, Durham, England
Крещение
09.05.1860
Gateshead, Durham, England
Место жительства
1861
Bensham Hall, Gateshead, Durham, England
Смерть
Между ?.01.1870 и ?.03.1870
Gateshead, Durham, England
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