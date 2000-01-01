Исакова Ксения Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Ксения Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1994

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1994

Отец: Исаков Олег Юрьевич

Мать: Исакова Юлия Равильевна

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