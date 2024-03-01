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Рыжова (Шахнина) Анна Ивановна

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Николай Титович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.05.1869 ст.

Муж: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1871 ст.

Дочь: (Рыжова) Агриппина Титовна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Рыжова) Мария Титовна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.

Дочь: (Рыжова) Агриппина Титовна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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