Рыжова (Шахнина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович
Бракосочетание
06.05.1869 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1871 ст.
Дочь: (Рыжова) Агриппина Титовна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Рыжова) Мария Титовна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.
Дочь: (Рыжова) Агриппина Титовна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Тит Измайлович
Смерть
Неизвестно