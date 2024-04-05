Wojkowski Tomasz
Место рожденияPrzyjmy/Poręba akt 195/1863
Дата рождения21.12.1863
Дата смерти24.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1863
Отец: Wojkowski Józef
Бракосочетание
16.10.1893
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Wojkowski Władysław
Мать ребёнка: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: (Wojkowska) Wiktoria
Мать ребёнка: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa
Рождение ребёнка
25.03.1899
Дочь: (Wojkowska) Helena
Мать ребёнка: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa
Смерть
24.02.1922