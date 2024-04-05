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Wojkowski Tomasz

Место рождения

Przyjmy/Poręba akt 195/1863

Дата рождения

21.12.1863

Дата смерти

24.02.1922

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1863

Отец: Wojkowski Józef

Мать: Wojkowska (Zasłona) Katarzyna

Бракосочетание
16.10.1893

Жена: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa

Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Wojkowski Władysław

Мать ребёнка: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa

Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: (Wojkowska) Wiktoria

Мать ребёнка: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa

Рождение ребёнка
25.03.1899

Дочь: (Wojkowska) Helena

Мать ребёнка: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa

Смерть
24.02.1922

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