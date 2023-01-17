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Репина Агрипина Феклистова

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Место рождения

При речке Стародумовке, д. Стародумовская (Вятская округа, Березовский тяглый стан)

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

При речке Стародумовке, д. Стародумовская (Вятская округа, Березовский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Лысов Осип Афанасьевич

Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1764 ст.

Дочь: Лысова Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Лысов Нестер Афанасьевич

Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Прокопей Афанасьевич

Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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