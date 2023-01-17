Репина Агрипина Феклистова
Место рожденияПри речке Стародумовке, д. Стародумовская (Вятская округа, Березовский тяглый стан)
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
При речке Стародумовке, д. Стародумовская (Вятская округа, Березовский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1764 ст.
Дочь: Лысова Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Лысов Прокопей Афанасьевич
Отец ребёнка: Лысов Афонасей Степанович
Смерть
Неизвестно