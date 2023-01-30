Суконщикова (Попова) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова (Попова) Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1890 ст.

Отец: Попов Константин Петрович

Мать: Попова Серафима Петровна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
03.10.1890 ст.
Бракосочетание
13.07.1914 ст.

Муж: Суконщиков Николай Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды за 1914 г. Т.3. (ГАВО. 496, оп.60, д.19). Отдельные выписки. Продолжение. № 1 . Антипинская градская ц., л.197 Ч.2. О браке -л.210об - №10. 13 июля венчаны студент СПб ун... Показать все
Смерть
Неизвестно

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