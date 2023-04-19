Варлакова (Бочкарева) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова (Бочкарева) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бочкарев Василий Андреевич

Мать: Бочкарева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
1887

Муж: Варлаков Илья Дмитриевич

Рымникский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Казанско-Богородицкая церковь. Елизавета первым браком, Илья третьим браком
Рождение ребёнка
1887

Сын: Варлаков Фрол Ильич

Отец ребёнка: Варлаков Илья Дмитриевич

Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шувалова Павлина Ильинична

Отец ребёнка: Варлаков Илья Дмитриевич

Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1934
Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
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