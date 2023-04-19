Варлакова (Бочкарева) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
1887
Рымникский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Казанско-Богородицкая церковь. Елизавета первым браком, Илья третьим браком
Рождение ребёнка
1887
Сын: Варлаков Фрол Ильич
Отец ребёнка: Варлаков Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шувалова Павлина Ильинична
Отец ребёнка: Варлаков Илья Дмитриевич
Смерть
После 1934