Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешин Николай
Отец ребёнка: Мелешин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мелешина) Мария
Отец ребёнка: Мелешин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мелешин Герасим
Отец ребёнка: Мелешин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Укус бешеной собаки