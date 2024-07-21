Трищенкова ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрищенкова ??

Трищенкова ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трищенков Дмитрий

Отец ребёнка: Трищенков ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трищенков ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трищенков Парфён кузнец из Москвы

Отец ребёнка: Трищенков ??

Смерть
Неизвестно

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