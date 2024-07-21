Трищенкова ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трищенков Дмитрий
Отец ребёнка: Трищенков ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трищенков ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трищенков Парфён кузнец из Москвы
Отец ребёнка: Трищенков ??
Смерть
Неизвестно