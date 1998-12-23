Абраменко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1998

Отец: Абраменко Николай

Мать: Ольга

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