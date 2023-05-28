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Кепиев Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кепиев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кепиева Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кепиев Егор Семенович

Мать ребёнка: Кепиева Федосья Егоровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кепиев Петр Семенович

Мать ребёнка: Кепиева Федосья Егоровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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