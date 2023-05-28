Кепиев Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кепиев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кепиева Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Кепиева Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кепиева Федосья Егоровна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно