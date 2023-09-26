Скрягин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрягин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1844

Дата смерти

23.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1844

Отец: Скрягин Александр Павлович

Мать: Скрягина Екатерина Егоровна

Крещение
07.05.1844
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольский адмиралтейский собор
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Прокофьева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Скрягин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.01.1887

Сын: Скрягин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.

Сын: Скрягин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
контр-адмирал
Смерть
23.04.1906
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
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