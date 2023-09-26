Скрягин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1844
Дата смерти23.04.1906
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1844
Крещение
07.05.1844
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольский адмиралтейский собор
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Прокофьева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Скрягин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.01.1887
Сын: Скрягин Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.
Мать ребёнка: Иеромузо Александра Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
контр-адмирал
Смерть
23.04.1906
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище