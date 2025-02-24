Воробьёв Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Воробьёв Василий
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Сын: Воробьёв Владимир
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Смерть
Неизвестно