Воробьёв Виталий 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьёв Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Воробьёв Василий

Мать: Воробьёва (Яковлева) Мария

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
До 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Сын: Воробьёв Владимир

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Смерть
Неизвестно

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