Нифанина (Большакова) Анастасия Егоровна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Егор Фёдорович
Мать: Большакова Ксения
?
Рождение ребёнка
12.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифанин Степан Васильевич
д.Василево Архангельской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифанин Степан Васильевич
д.Василево Архангельской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?