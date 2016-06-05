Никулин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Александр Николаевич

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Место рождения

Кондауров

Дата рождения

15.10.1938

Дата смерти

05.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938

Отец: Никулин Николай Ефимович

Мать: Штапаук Евдокия Ульяновна

Бракосочетание
15.02.1959

Жена: Никулина Мария Дмитриевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Мария Дмитриевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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Рождение ребёнка
17.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Мария Дмитриевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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Рождение ребёнка
07.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Мария Дмитриевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Мария Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
механизатор в к-зе им. Дзержинского
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.06.2016
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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