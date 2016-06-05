Никулин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1938
Дата смерти05.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938
Бракосочетание
15.02.1959
Рождение ребёнка
30.07.1959
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Рождение ребёнка
17.03.1965
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Рождение ребёнка
07.04.1968
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Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механизатор в к-зе им. Дзержинского
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.2016
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область