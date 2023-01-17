Лауре Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти16.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.11.1978
Пушкин, Царскосельский уезд
г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 14, кв. 34. Св-во о смерти ||-АК √354466 или 354866 Причина смерти- атеросклероз. Фамилия заказчика: Сметанин Л. Н(П) Адрес заказчика: г. Пушкин, ул.... Показать все