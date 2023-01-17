Лауре Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лауре Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

16.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
16.11.1978
Пушкин, Царскосельский уезд
г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 14, кв. 34. Св-во о смерти ||-АК √354466 или 354866 Причина смерти- атеросклероз. Фамилия заказчика: Сметанин Л. Н(П) Адрес заказчика: г. Пушкин, ул.... Показать все
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