Калинин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.11.1935

Дата смерти

06.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.05.1981
Москва, город федерального значения Москва
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