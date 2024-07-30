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Свиридов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

20.10.1876

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Жена

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Свиридов Дмитрий Никитич

Мать: Свиридова Анна Ульяновна

Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Свиридов Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: Свиридова Аксинья Федоровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Смерть
20.10.1876
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
42 года. Причина смерти: от простуды. ГАВО (Воронеж), ф. И84, оп. 2, д. 171, лист: 481

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