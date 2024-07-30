Свиридов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смерти20.10.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: Свиридов Дмитрий Никитич
Мать: Свиридова Анна Ульяновна
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Свиридов Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: Свиридова Аксинья Федоровна
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Смерть
20.10.1876
42 года. Причина смерти: от простуды. ГАВО (Воронеж), ф. И84, оп. 2, д. 171, лист: 481