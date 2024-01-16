Чупров Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупров Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

До 1892 г.р.

Дети

1933 г.р.
До 1940 г.р.
До 1941 г.р.
До 1942 г.р.
До 1942 г.р.

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чупров Михаил

Мать: Дочь

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Чупров Григорий

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Рождение ребёнка
До 1941

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Чупров Сын

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Рождение ребёнка
До 1942

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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