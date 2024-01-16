Чупров Филип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Чупров Михаил
Мать: Дочь
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Чупров Григорий
Мать ребёнка: Чупрова Дочь
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
До 1941
Рождение ребёнка
До 1942
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Чупрова Дочь
Рождение ребёнка
До 1942
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942