Громов Георгий Геннадьевич
мужской, родился 1970
ОтецГромов Геннадий Григорьевич1940 г.р.
МатьГромова (Голованова) Тамара Семеновна1940 г.р.
Супруги
Беккер Ирина Александровна1973 г.р.
Дети
Беккер Эдгар Георгиевич1992 г.р.
Беккер Грегор Георгиевич1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1992
Мать ребёнка: Беккер Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1999
Мать ребёнка: Беккер Ирина Александровна