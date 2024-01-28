Громов Георгий Геннадьевич 1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Громов Георгий Геннадьевич

Автор
НТ
Тесленко Н.

мужской, родился 1970

Отец
Громов Геннадий Григорьевич1940 г.р.
Мать
Громова (Голованова) Тамара Семеновна1940 г.р.
Супруги
Беккер Ирина Александровна1973 г.р.
Дети
Беккер Эдгар Георгиевич1992 г.р.
Беккер Грегор Георгиевич1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Громов Геннадий Григорьевич

Мать: Громова (Голованова) Тамара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беккер Ирина Александровна

Рождение ребёнка
1992

Сын: Беккер Эдгар Георгиевич

Мать ребёнка: Беккер Ирина Александровна

Рождение ребёнка
1999

Сын: Беккер Грегор Георгиевич

Мать ребёнка: Беккер Ирина Александровна

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