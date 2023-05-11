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Галунин Василий Николаевич

Место рождения

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Галунин Николай

Мать: Галунина Александра Феодоровна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова (Галунина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галунина Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Галунин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Галунин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Суслова (Галунина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Галунин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1938

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