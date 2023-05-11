Галунин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Галунин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова (Галунина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Галунин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Суслова (Галунина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Галунин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Галунина Таисия Дмитриевна
Смерть
После 1938