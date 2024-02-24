Минигулов Ринат Хазинурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкина Лена Ринатовна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минигулов Рафис Ринатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минигулова Ирина Ринатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности