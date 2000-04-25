Уколов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1947
Дата смерти25.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уколова (Диденко) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уколова (Диденко) Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.2000