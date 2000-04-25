Уколов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1947

Дата смерти

25.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уколова (Диденко) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уколова (Диденко) Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.2000

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