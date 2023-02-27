(Тимошенко) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимошенко Борис
Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимошенко Михаил
Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Тимошенко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тимошенко Терентий
Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Тимошенко) Мария
Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич
Смерть
Неизвестно