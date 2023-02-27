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(Тимошенко) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимошенко Борис

Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимошенко Михаил

Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Тимошенко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тимошенко Терентий

Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Тимошенко) Мария

Отец ребёнка: Тимошенко Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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