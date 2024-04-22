Васильева (Еремина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Еремина) Елизавета Ивановна

Васильева (Еремина) Елизавета Ивановна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
01.09.1917 ст.

Муж: Васильев Иван Ипполитович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 22 о бракосочетании 1 сентября 1917 года крестьянина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева, первым браком, 20 лет и крестьянской дочери девицы Елизаветы Ивановны Ереминой, 20 лет. П... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1918

Сын: Васильев Николай Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Ипполитович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 47 о рождении 18 июня 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева и жены его Елизаветы Ивановны, сына Николая.
Рождение ребёнка
18.05.1924

Сын: Васильев Иван Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Ипполитович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №396 о рождении от 18 мая 1924 г в с. Верх-Чик у хлебопашца Ивана (28 лет) и домохозяйки Елизаветы (26 лет) Васильевых сына Ивана.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close