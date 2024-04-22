Васильева (Еремина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1897
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
01.09.1917 ст.
Запись № 22 о бракосочетании 1 сентября 1917 года крестьянина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева, первым браком, 20 лет и крестьянской дочери девицы Елизаветы Ивановны Ереминой, 20 лет. П... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1918
Сын: Васильев Николай Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Ипполитович
Запись № 47 о рождении 18 июня 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева и жены его Елизаветы Ивановны, сына Николая.
Рождение ребёнка
18.05.1924
Отец ребёнка: Васильев Иван Ипполитович
Запись №396 о рождении от 18 мая 1924 г в с. Верх-Чик у хлебопашца Ивана (28 лет) и домохозяйки Елизаветы (26 лет) Васильевых сына Ивана.
Смерть
Неизвестно