Торгашов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1953
Дочь: Колесникова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Торгашова Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1959
Дочь: Овсянникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Торгашова Евгения Григорьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1963
Сын: Торгашов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Торгашова Евгения Григорьевна
Смерть
Неизвестно