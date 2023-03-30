Торгашов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгашов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торгашов Николай Александрович

Мать: Торгашова Нина Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1953

Дочь: Колесникова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Торгашова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
02.08.1959

Дочь: Овсянникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Торгашова Евгения Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1963

Сын: Торгашов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Торгашова Евгения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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