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Сучков Роман Валерьевич

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Место рождения

Ленинградская область, г. Ленинград

Дата рождения

08.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1978

Отец: Сучков Валерий Юрьевич

Мать: Сучкова Наталья Львовна

Ленинградская область, г. Ленинград
Бракосочетание
16.08.2003

Жена: Сучкова Светлана Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.12.2005

Сын: Сучков Станислав Романович

Мать ребёнка: Сучкова Светлана Евгеньевна

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Рождение ребёнка
16.11.2017

Сын: Сучков Владислав Романович

Мать ребёнка: Сучкова Светлана Евгеньевна

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
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