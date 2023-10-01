Сучков Роман Валерьевич
Место рожденияЛенинградская область, г. Ленинград
Дата рождения08.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1978
Отец: Сучков Валерий Юрьевич
Мать: Сучкова Наталья Львовна
Ленинградская область, г. Ленинград
Бракосочетание
16.08.2003
Рождение ребёнка
21.12.2005
Сын: Сучков Станислав Романович
Мать ребёнка: Сучкова Светлана Евгеньевна
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Рождение ребёнка
16.11.2017
Сын: Сучков Владислав Романович
Мать ребёнка: Сучкова Светлана Евгеньевна
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар