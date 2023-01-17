Люляева (Макарова) Наталия Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюляева (Макарова) Наталия Рудольфовна

Люляева (Макарова) Наталия Рудольфовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1970

Отец: Макаров Рудольф

Мать: Макарова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1990

Дочь: Литвинова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Люляев Андрей Юрьевич

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1998

Дочь: Люляева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Люляев Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люляев Андрей Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close