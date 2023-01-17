Люляева (Макарова) Наталия Рудольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1970
Отец: Макаров Рудольф
Рождение ребёнка
10.10.1990
Дочь: Литвинова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Люляев Андрей Юрьевич
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1998
Дочь: Люляева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Люляев Андрей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно