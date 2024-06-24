Первунинский Спиридон Исакович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Первунинский Исак
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первунинская Стефанида
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Первунинская Агафья Спиридоновна
Мать ребёнка: Первунинская Стефанида
Рождение ребёнка
1811
Сын: Первунинский Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Первунинская Стефанида
Смерть
Неизвестно