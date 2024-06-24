Первунинский Спиридон Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервунинский Спиридон Исакович

Первунинский Спиридон Исакович

Место рождения

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Первунинский Исак

Мать: не указана

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская Стефанида

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Первунинская Агафья Спиридоновна

Мать ребёнка: Первунинская Стефанида

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Первунинский Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Первунинская Стефанида

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.