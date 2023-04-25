Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна
Место рожденияд. Бежевка Солнцевский район Курская область
Дата рождения20.01.1918
Дата смерти26.04.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1918
Пыть-Ях, город Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Между 02.08.1944 и 15.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балдин Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
15.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балдин Матвей Матвеевич