Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна

Место рождения

д. Бежевка Солнцевский район Курская область

Дата рождения

20.01.1918

Дата смерти

26.04.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Матвей Матвеевич

Смерть
26.04.1918
Пыть-Ях, город Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Между 02.08.1944 и 15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балдин Матвей Матвеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балдин Матвей Матвеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область

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