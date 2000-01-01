Бушланова Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Маланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бушланов Николай Егорович

Отец ребёнка: Бушланов Егор Иудович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бушланов Василий Егорович

Отец ребёнка: Бушланов Егор Иудович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Христинья Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Иудович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Егор Иудович

Смерть
Неизвестно
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