Бушланова Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бушланов Николай Егорович
Отец ребёнка: Бушланов Егор Иудович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бушланов Василий Егорович
Отец ребёнка: Бушланов Егор Иудович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Христинья Егоровна
Отец ребёнка: Бушланов Егор Иудович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно