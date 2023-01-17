Новичков Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения14.08.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907 ст.
Бракосочетание
21.01.1930
Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1933
Сын: Новичков Константин Александрович
Мать ребёнка: Новичкова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.04.1936
Дочь: Рыжова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Новичкова Екатерина Фёдоровна
Призыв на военную службу
19.08.1941
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
Неизвестно