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Новичков Александр Константинович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.08.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907 ст.

Отец: Новичков Константин Михайлович

Мать: Новичкова Анна Капитоновна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.01.1930

Жена: Новичкова Екатерина Фёдоровна

Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1933

Сын: Новичков Константин Александрович

Мать ребёнка: Новичкова Екатерина Фёдоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1936

Дочь: Рыжова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Новичкова Екатерина Фёдоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
19.08.1941
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
Неизвестно
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