Арсентьев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Жена

1968 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1965

Отец: Арсентьев Василий

Мать: Арсентьева Таисья

Рождение ребёнка
07.02.1991

Сын: Арсентьев Михаил

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана

Рождение ребёнка
19.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсентьева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Светлана

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