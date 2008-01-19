Арсентьев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1965
Отец: Арсентьев Василий
Мать: Арсентьева Таисья
Рождение ребёнка
07.02.1991
Сын: Арсентьев Михаил
Мать ребёнка: Арсентьева Светлана
Рождение ребёнка
19.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арсентьева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсентьева Светлана