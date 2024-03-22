Баранов Федор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Федор Алексеев

Баранов Федор Алексеев

Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.

Сын: Баранов Георгий Федоров

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Николаева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1912 ст.

Дочь: Баранова Анна Федорова

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Николаева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Евдокия Николаева

Место жительства
Неизвестно
Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close