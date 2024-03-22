Баранов Федор Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
01.02.1912 ст.
Дочь: Баранова Анна Федорова
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно