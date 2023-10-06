Волкова (Плотникова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Плотникова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Плотников Михаил Ильич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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