Шульгин Иван Микуль Шульгин (Литературный Псевдоним)
Место рожденияюрты Землянки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округ
Дата рождения1940
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Шульгин Иван
Мать: ?
юрты Землянки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округ
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2007