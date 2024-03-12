Шульгин Иван Микуль Шульгин (Литературный Псевдоним) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульгин Иван Микуль Шульгин (Литературный Псевдоним)

Шульгин Иван Микуль Шульгин (Литературный Псевдоним)

Место рождения

юрты Землянки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округ

Дата рождения

1940

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Шульгин Иван

Мать: ?

юрты Землянки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округ
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close